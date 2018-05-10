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Биржи Европы закрылись в основном ростом, FTSE MIB опустился на фоне политических новостей
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Биржи Европы закрылись в основном ростом, FTSE MIB опустился на фоне политических новостей 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Основные биржевые площадки Европы завершили торги вторника в основном в плюсе, итальянский индекс FTSE MIB просел на фоне переговоров политических партий о создании новой правительственной коалиции в стране, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,5%, до 7700,97 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 5545,95 пункта, немецкий DAX — на 0,62%, до 13022,87 пункта. Итальянский индекс FTSE MIB опустился почти на 1%, до 24033,9 пункта. В результате проседания итальянских бирж общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,12% — до 391,97 пункта.
Лидеры крайне правой итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини и популистской «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо запросили у президента Италии Серджо Маттареллы дополнительные сутки на поиск выхода из политического тупика, сложившегося после провала переговоров о формировании правительства Италии по итогам выборов 4 марта.
Они сообщили, что ведут переговоры для достижения возможного соглашения по правительству, и для того, чтобы эти переговоры продвинулись, им необходимы 24 часа.
Как пишет агентство MarketWatch, такая коалиция создала бы один из крупнейших евроскептических альянсов Европы, рискуя «запутать отношения Италии с Европейским союзом и превратить итальянскую экономику в хаос».
В Великобритании биржи, напротив, оказались в плюсе на фоне снижения курса фунта стерлингов к доллару, после того как Банк Англии на заседании в четверг принял решение сохранить основные параметры монетарной политики, в том числе уровень процентной ставки — 0,5% годовых.
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