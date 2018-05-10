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В Швейцарии найден заброшенный бункер с биткоинами
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В Швейцарии найден заброшенный бункер с биткоинами 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Около 7% добытых биткоинов находятся на серверах компании Харо, хранящихся в заброшенном военном бункере в горах Швейцарии, сообщает Bloomberg.
Общий размер криптовалюты в хранилище оценивается в 10 млрд долларов. Это превышает размер финансов, хранящихся суммарно в 5670 американских банках.
Бункер представляет собой холодное хранилище биткоинов.
Криптовалюта хранится в офлайн-режиме, что сводит к минимуму возможность кражи. Чтобы получить свои деньги, клиенты компании делают запрос и ждут около двух дней, пока устанавливается их личность и подлинность запроса.
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