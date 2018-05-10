В Швейцарии найден заброшенный бункер с биткоинами

Около 7% добытых биткоинов находятся на серверах компании Харо, хранящихся в заброшенном военном бункере в горах Швейцарии , сообщает Bloomberg

Общий размер криптовалюты в хранилище оценивается в 10 млрд долларов. Это превышает размер финансов, хранящихся суммарно в 5670 американских банках.

Бункер представляет собой холодное хранилище биткоинов.

Криптовалюта хранится в офлайн-режиме, что сводит к минимуму возможность кражи. Чтобы получить свои деньги, клиенты компании делают запрос и ждут около двух дней, пока устанавливается их личность и подлинность запроса.