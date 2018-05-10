Нефть укрепила рубль

Рубль вечером подрос к доллару и евро

Рубль уверенно рос к доллару и к евро на фоне обновления нефтью максимума примерно за 3,5 года, говорят аналитики.

Однако рубль остается перепроданным относительно "черного золота", цена нефти на многолетних максимумах — около 4,75 тысячи рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.50 мск снижался на 1,57 рубля — до 61,66 рубля, курс евро — на 1,5 рубля — до 73,51 рубля, следует из данных Московской биржи

Рубль идет за нефтью, но медленно

Курс рубля к доллару и евро вечером уверенно рос, отыгрывая взлет нефтяных цен на максимумы с конца 2014 года — уже выше 77 долларов за баррель сорта Brent.

Франция, Инвесторы продолжают реагировать на новости о выходе США из иранской ядерной сделки. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что США выходят из сделки с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Теперь трейдеры оценивают заявления Саудовской Аравии о том, что страна готова принять меры по стабилизации нефтяного рынка и смягчить последствия потенциального дефицита предложения после решения Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном.

Тем не менее, курс рубля растет к доллару медленнее, чем цена нефти. В итоге рублевая цена "черного золота" остается около максимального за несколько лет уровня 4,75 тысячи рублей за баррель. Курсы доллара и евро вечером снижались на 2-2,5%.

Прогнозы и рекомендации

"По всей видимости, триггером стало снижение геополитического риска: котировки CDS (credit default swap) на Россию за сегодня ощутимо снизились. Наблюдался умеренный спрос на ОФЗ — подросли котировки ликвидных бумаг. В рамках вечерней сессии возможно дальнейшее укрепление рубля к доллару", — добавил он.