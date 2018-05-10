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Около 1,3 млн деревьев высадят 12 мая в лесном фонде Подмосковья столичные железнодорожники
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Около 1,3 млн деревьев высадят 12 мая в лесном фонде Подмосковья столичные железнодорожники 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Около 1,3 млн саженцев липы, сосны и дуба высадят на участке лесного фонда Подмосковья московские железнодорожники 12 мая 2018 г. в рамках эколого-патриотической акции «Лес Победы», сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«12 мая с 11:00 до 13:00 на территории Московской области в шестой раз пройдет масштабная эколого-патриотическая акция «Лес Победы» по высадке именных деревьев в память о защитниках Отечества. Московские железнодорожники ежегодно принимают активное участие в акции и вносят свой вклад в сохранение лесного фонда. Так, только в прошлом году работники столичной магистрали посадили 33,5 тыс. именных деревьев. В этом году акция пройдет на участке лесного фонда Подмосковья общей площадью 377 га, где планируется высадить порядка 1,3 млн саженцев липы, сосны и дуба», — говорится в сообщении.
Уточняется, что еще примерно 113 тыс. деревьев и кустарников будет посажено на землях муниципальных образований на площади 385 га. Центральной площадкой акции станет участок в дер. Жилино Солнечногорского муниципального района Подмосковья.
«В 2017 г. в акции приняли участие около 100 тыс. человек, которые посадили 1,3 млн деревьев на общей площади 337 га», — добавили в пресс-службе.
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