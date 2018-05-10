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В Тбилиси открылось совместное предприятие с Израилем по производству деталей для самолетов
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В Тбилиси открылось совместное предприятие с Израилем по производству деталей для самолетов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 10 мая /Синьхуа/ — Грузия завоевывает свое место на мировом авиарынке, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в четверг на церемонии официального открытия первого на Южном Кавказе завода по производству композитных деталей для самолетов.
Первую продукцию совместное предприятие «Партнерского фонда» Грузии и израильской компании «Elbit Systems Cyclone» выпустит в начале 2019 года, после прохождения сертификации.
Ожидается, что после выхода предприятия на полную мощность работы, годовой оборот превысит 60 млн долларов. На заводе будут работать до 300 человек. Инвестиционная стоимость данного проекта составляет 93 млн долларов.
На церемонии официального открытия предприятия присутствовали деловых кругов и правительства Израиля. —0—
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