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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 11,32 пункта
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«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы

Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 11,32 пункта 

ИА Синьхуа 1 час назад
Париж, 10 мая /Синьхуа/ — Сегодня при закрытии торговой сессии
на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5545,95 пункта,
что оказалось на 11,32 пункта или 0,20 проц выше оказателя
предыдущего торгового дня. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Центральный паритетный курс юаня к доллару США понизился на 90 базисных пунктов Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне вырос на 128,54 пункта Уровень воды в водохранилище "Санься" упал до отметки в 160 м
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