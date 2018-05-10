СМИ сообщили о готовности арестованного в Греции россиянина дать показания в России

«Винник написал явку с повинной в РФ, в которой говорится, что он знает о преступлениях, совершенных в сфере финансовых технологий. Винник заявил, что готов дать показания в России и помочь в расследовании», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что речь может идти «об очень крупных суммах».

Винника задержали в греческих Халкидиках 25 июля 2017 года на основании ордера на арест из США . Американский Минюст связывает Винника с криптовалютной биржей BTC-e. По мнению министерства, именно через эту платформу Винник отмывал денежные средства. В свою очередь, сама биржа BTC-e заявляла, что Винник не является ни ее руководителем, ни сотрудником. 25 июля сотрудники ФБР изъяли сетевое оборудование компании из дата-центра, что привело к временной неработоспособности площадки. Позднее — 28 июля — был изъят домен организации.

13 декабря Верховный суд Греции постановил экстрадировать Винника в США.