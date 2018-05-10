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СМИ сообщили о готовности арестованного в Греции россиянина дать показания в России
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СМИ сообщили о готовности арестованного в Греции россиянина дать показания в России 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Арестованный в Греции гражданин России Александр Винник, который подозревается в отмывании $4 млрд через биткоины, готов дать показания в России, передает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.
«Винник написал явку с повинной в РФ, в которой говорится, что он знает о преступлениях, совершенных в сфере финансовых технологий. Винник заявил, что готов дать показания в России и помочь в расследовании», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что речь может идти «об очень крупных суммах».
Винника задержали в греческих Халкидиках 25 июля 2017 года на основании ордера на арест из США. Американский Минюст связывает Винника с криптовалютной биржей BTC-e. По мнению министерства, именно через эту платформу Винник отмывал денежные средства. В свою очередь, сама биржа BTC-e заявляла, что Винник не является ни ее руководителем, ни сотрудником. 25 июля сотрудники ФБР изъяли сетевое оборудование компании из дата-центра, что привело к временной неработоспособности площадки. Позднее — 28 июля — был изъят домен организации.
13 декабря Верховный суд Греции постановил экстрадировать Винника в США.
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