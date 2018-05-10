У нижегородцев есть шанс попасть на матчи ЧМ-2018, когда билетов почти не осталось

Многие партнёры чемпионата мира по футболу 2018 проводят розыгрыш билетов на матчи. Мы собрали действующие акции и расскажем, как жителям Нижнего Новгорода получить шанс оказаться на этом масштабном событии.

Один из самых масштабных и популярных розыгрышей устроил «Альфа-банк». Главным лицом этой акции стал сам Лионель Месси . В её рамках разыгрывается 3000 билетов на матчи ЧМ-2018 и 5000 сувениров с символикой предстоящего турнира. Масштабная промо-кампания завершится 1 июня.

Участие в акции могут принять как текущие, так и новые клиенты «Альфа-банка» — физические и юридические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте банка и выполнить одно из условий акции, например, совершить покупки на 1500 рублей, открыть депозит или оформить кредит на определённые суммы.

Подробности розыгрыша — на официальном сайте «Альфа-банка».

«Ростелеком»

Почти в два раза больше разыгрывает «Ростелеком» — 5000 билетов участвует в их акции. Любой клиент провайдера, зарегистрировавшийся в программе лояльности «Бонус», может попробовать выиграть билет.

Правила участия довольно простые — необходимо зарегистрироваться на сайте Fifa2018.rt.ru до 8 июня, выбрать матчи, на которые есть желание пойти, и участвовать в розыгрыше. Для увеличения шансов на победу, нужно получать и использовать больше бонусов — тогда вероятность выигрыша будет возрастать. Победителей уведомят в профиле и по e-mail. Всего в рамках акции проходит 6 туров — с сегодняшнего дня начался уже четвёртый. Более подробная информация на сайте «Ростелекома».

Adidas

Также разыгрывает билеты и спортивная фирма Adidas. В рамках их акции участвует 300 билетов — 150 билетов уже раздали победителям первого этапа, а ещё 150 получат победители второго этапа. Он продлится до 15 мая текущего года.

Для участия в розыгрыше билетов на ЧМ-2018 нужно приобрести что-либо на сумму от 4990 рублей до 15 мая 2018 года с картой Adidas Sport Universe. Затем отправить бесплатное SMS с номером вашей карты Adidas Sport Universe в формате Adidas 12345678 на короткий номер 3434. Итоги розыгрыша подведут 16 мая этого года и с победителями свяжутся по телефону или по e-mail. Срок выдачи призов — не позднее 15 июля 2018 года.

В Нижнем Новгороде в этой акции принимают участие магазины Adidas, находящиеся в ТЦ «Фантастика», «Седьмое небо», «МЕГА», «Дисконт-Центре» на проспекте Ленина, 76 и «Дисконт-Центре» на проспекте Октября, 2а.

Подробности розыгрыша на официальном сайте Adidas.

До 20 мая нижегородцы могут выиграть билет на ¼ или ⅛ финала в рамках акции «Плати Visa в АШАН и получи шанс выиграть билет на футбол». К участию в розыгрыше допускаются лица, достигшие возраста 16 лет.

Для участия в акции нижегородцам необходимо до 21 мая 2018 года посетить любой гипермаркет «АШАН», «АШАН Сити», «Наша Радуга АШАН», «Атак Супермаркет», «Мой АШАН», «Ашан супермаркет», интернет-магазин «АШАН», совершить покупку на сумму более 300 рублей, зарегистрироваться на сайте Wintickets.ru и загрузить фотографию чека на сайт. Победителей выбирают случайным образом.

Более подробная информация на сайте данной акции.

Акция «Арена мечты» от Visa и ВТБ продлится до 31 июля 2018 года. Для участия в розыгрыше нужно оформить или привязать уже существующую карту Visa банка ВТБ к аккаунту. Надо делать покупки с помощью этой карты и зарабатывать баллы за транзакции. Одна транзакция — один балл. За 5 баллов можно открыть одно место. Чем больше мест вы откроете, тем больше вероятность выигрыша.

Розыгрыш проходит на промосайте Dreamarena2018.ru — там создана имитация стадиона с креслами. Под ними в случайном порядке разложены главные и второстепенные призы.

Главные призы — билеты на чемпионат мира 2018 (120 призов по два билета, из них 60 — для сектора «Массовый» и 60 — для сектора «Премиальный»).

Второстепенные призы: футбольные мячи, сертификаты и подарочные карты в магазины Adidas, «Л’Этуаль», « М. Видео », промокоды «Яндекс. Такси», подписки на музыку в iTunes и прочее.

Более полная информация на официальном сайте акции.