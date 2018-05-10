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Обновленный iPhone 6 подешевел до 20 тысяч рублей
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Обновленный iPhone 6 подешевел до 20 тысяч рублей 

Apple Insider 36 минут назад
Фото: Apple Insider
Цена обновленного iPhone 6 с объемом встроенного накопителя 32 ГБ в России опустилась ниже 20 тысяч рублей, убедился AppleInsider.ru. Сравнение расценок на модель в отечественных онлайн-магазинах производилась при помощи независимой системы «Яндекс. Маркет».
Самая низкая цена на iPhone 6, которую удалось обнаружить AppleInsider.ru, составляет 19 878 рублей. За эти деньги потребителю предлагается пусть и не самый производительный, но успешно зарекомендовавший себя в плане надежности смартфон от именитого производителя.
Важно понимать, что, соглашаясь на покупку iPhone 6 по цене ниже официальной, практически наверняка вы приобретаете смартфон, ввезенный в страну в обход официальных каналов поставок. Такие модели не проходят обязательной сертификации и, как правило, не подлежат гарантийному обслуживанию.
Обновленный iPhone 6 появился на российском рынке летом 2017 года по цене около 27 тысяч рублей. Модель отличалась от предшественника фиксированным объемом встроенной памяти, равным 32 ГБ, а также разогнанным флеш-накопителем, работающим вдвое быстрее, чем прежде.
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