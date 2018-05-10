«Зенит» попал в список 50 самых дорогих футбольных брендов мира 

Возглавляет список «Манчестер Юнайтед», всего же в топ-10 находятся сразу шесть представителей АПЛ.
В топ-50 попал один российский клуб — «Зенит».
Самые дорогие футбольные бренды:
1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1,895 миллиарда долларов
2. «Реал» (Испания) — 1,573 3. «Барселона» (Испания) — 1,511 4. «Бавария» (Германия) — 1,406 5. «Манчестер Сити» (Англия) — 1,331 6. «Ливерпуль» (Англия) — 1,204 7. «Челси» (Англия) — 1,195 8 «Арсенал» (Англия) — 1,083 9. «ПСЖ» (Франция) — 913 10. «Тоттенхэм» (Англия) — 764…
49. «Зенит» (Россия) — 125.