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«Зенит» попал в список 50 самых дорогих футбольных брендов мира
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«Зенит» попал в список 50 самых дорогих футбольных брендов мира 

Советский спорт 1 час назад
Фото: dp.ru
Возглавляет список «Манчестер Юнайтед», всего же в топ-10 находятся сразу шесть представителей АПЛ.
В топ-50 попал один российский клуб — «Зенит».
Самые дорогие футбольные бренды:
1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1,895 миллиарда долларов
2. «Реал» (Испания) — 1,573  3. «Барселона» (Испания) — 1,511  4. «Бавария» (Германия) — 1,406  5. «Манчестер Сити» (Англия) — 1,331  6. «Ливерпуль» (Англия) — 1,204  7. «Челси» (Англия) — 1,195  8 «Арсенал» (Англия) — 1,083  9. «ПСЖ» (Франция) — 913  10. «Тоттенхэм» (Англия) — 764…
49. «Зенит» (Россия) — 125.
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