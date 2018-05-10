Жители Северного Бутова приняли активное участие в акции «Бессмертный полк»

В День Великой Победы — 9 мая — акция «Бессмертный полк» прошла в Москве уже в четвёртый раз. В нынешнем году в шествии приняло участие более миллиона человек.

Среди тех, кто прошёл с портретами своих близких-участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь до Москворецкой набережной, были представители свыше 40 стран. Всего же в мире «Бессмертный полк»-2018 собрал около 10 миллионов человек.

Жители Юго-Западного округа также приняли в акции самое активное участие. Целыми семьями они приехали на станцию метро «Белорусская», чтобы пройти в колонне «Бессмертного полка».

Александр Филиппов вместе со взрослыми детьми Юлией и Дмитрием из Северного Бутова участвуют в акции во второй раз:

— В Великую Отечественную погибли оба моих деда. Обоим не исполнилось 28 лет. «Бессмертный полк» — это удивительная возможность через годы сказать слова благодарности моим родным за то, что отдали за нас жизнь, за то, что сегодня мы живём в мире без фашизма! Акция объединила россиян. Радостно сознавать, что каждый год участников «Бессмертного полка» становится больше.