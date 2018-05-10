Ещё
Жители Северного Бутова приняли активное участие в акции «Бессмертный полк»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Северного Бутова приняли активное участие в акции «Бессмертный полк» 

Вестник Бутова 50 минут назад
Фото: Вестник Бутова
В День Великой Победы — 9 мая — акция «Бессмертный полк» прошла в Москве уже в четвёртый раз. В нынешнем году в шествии приняло участие более миллиона человек.
Среди тех, кто прошёл с портретами своих близких-участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь до Москворецкой набережной, были представители свыше 40 стран. Всего же в мире «Бессмертный полк»-2018 собрал около 10 миллионов человек.
Жители Юго-Западного округа также приняли в акции самое активное участие. Целыми семьями они приехали на станцию метро «Белорусская», чтобы пройти в колонне «Бессмертного полка».
Александр Филиппов вместе со взрослыми детьми Юлией и Дмитрием из Северного Бутова участвуют в акции во второй раз:
— В Великую Отечественную погибли оба моих деда. Обоим не исполнилось 28 лет. «Бессмертный полк» — это удивительная возможность через годы сказать слова благодарности моим родным за то, что отдали за нас жизнь, за то, что сегодня мы живём в мире без фашизма! Акция объединила россиян. Радостно сознавать, что каждый год участников «Бессмертного полка» становится больше.
Напомним: впервые в России акция «Бессмертный полк» прошла в Томске в 2011 году. Придумал ее журналист Сергей Лапенков.
Вестник Бутова: последние новости
Активные москвичи выберут программу нового сезона канала «Московский образовательный» Собянин предложил волонтерам вручить ветеранам поздравительные открытки от имени москвичей Инженерный класс школы №2114 объявил набор учеников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества40
Россиян предупредили о социальной революции611
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1280
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала698
Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы18
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение