Участники акции «Лес Победы» высадят аллею сирени в Котельниках

Центральной площадкой акции «Лес Победы» в городском округе Котельники станет территория у дома культуры микрорайона Силикат. Здесь будет высажена аллея сирени. Об этом рассказала глава Котельников Ирина Польникова

Глава Котельников пригласила всех жителей принять участие в акции и внести свой вклад озеленение территории города.

«Центральный площадкой проведения акции «Лес Победы» в городском округе Котельники станет территория в микрорайоне Силикат. Между домом культуры и школой № 1 вдоль пешеходной дорожки появится аллея сирени, а также у ДК сделаем подсадку вишни. Деревья закупаем в специальном питомнике. Кроме того, зеленые насаждения приобретают управляющие компании» — рассказала Польникова.

В Котельниках определено 12 площадок, где в рамках акции высадят деревья и декоративные кустарники. Деревья и кустарники также высадят во дворах, скверах, вблизи образовательных учреждений и вдоль прибрежных зон, а также у детских игровых площадок.