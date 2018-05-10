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Участники акции «Лес Победы» высадят аллею сирени в Котельниках
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Участники акции «Лес Победы» высадят аллею сирени в Котельниках 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Центральной площадкой акции «Лес Победы» в городском округе Котельники станет территория у дома культуры микрорайона Силикат. Здесь будет высажена аллея сирени. Об этом рассказала глава Котельников Ирина Польникова.
Глава Котельников пригласила всех жителей принять участие в акции и внести свой вклад озеленение территории города.
«Центральный площадкой проведения акции «Лес Победы» в городском округе Котельники станет территория в микрорайоне Силикат. Между домом культуры и школой № 1 вдоль пешеходной дорожки появится аллея сирени, а также у ДК сделаем подсадку вишни. Деревья закупаем в специальном питомнике. Кроме того, зеленые насаждения приобретают управляющие компании» — рассказала Польникова.
В Котельниках определено 12 площадок, где в рамках акции высадят деревья и декоративные кустарники. Деревья и кустарники также высадят во дворах, скверах, вблизи образовательных учреждений и вдоль прибрежных зон, а также у детских игровых площадок.
12 мая в 11:00 в Московской области пройдет ежегодная акция «Лес Победы», главная цель которой — озеленение Подмосковья, создание садов и аллей, парков и скверов в городах региона. В Котельниках в этот день будут высажены липа, ива пурпурная, рябина, сирень, черемуха, вишня, яблоня, а также другие деревья и кустарники.
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