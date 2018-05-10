Ford создает совместное предприятие на территории Китая.

Партнером Ford станет китайский автопроизводитель Zoyte.

Две компании договорились о том, что совместными усилиями будет начат выпуск автомобиля, предназначенного исключительно для покупателей КНР . Пока тип и название транспортного средства остаются неизвестными.

Завод по производству машин планируется создать в провинции Чжэцзян, располагаемой в восточной части Поднебесной. Для предприятия будет привлечено 20 миллионов долларов инвестиций.

По условиям достигнутых договоренностей вложения Ford и Zoyte будут распределены пополам, то есть 50 на 50. Напомним, что это не первый пример сотрудничества между Ford и китайской Anhui Zoyte Automobile.

В самом конце 2018 года компании пришли к соглашению развернуть на территории Китая совместное производство электромобилей. По имеющимся планам к 2025 году с конвейера должно сходить не менее 15 различных марок.