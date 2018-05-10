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Ford создает совместное предприятие на территории Китая.
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Ford создает совместное предприятие на территории Китая. 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Партнером Ford станет китайский автопроизводитель Zoyte.
Две компании договорились о том, что совместными усилиями будет начат выпуск автомобиля, предназначенного исключительно для покупателей КНР. Пока тип и название транспортного средства остаются неизвестными.
Завод по производству машин планируется создать в провинции Чжэцзян, располагаемой в восточной части Поднебесной. Для предприятия будет привлечено 20 миллионов долларов инвестиций.
По условиям достигнутых договоренностей вложения Ford и Zoyte будут распределены пополам, то есть 50 на 50. Напомним, что это не первый пример сотрудничества между Ford и китайской Anhui Zoyte Automobile.
В самом конце 2018 года компании пришли к соглашению развернуть на территории Китая совместное производство электромобилей. По имеющимся планам к 2025 году с конвейера должно сходить не менее 15 различных марок.
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