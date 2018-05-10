Мировой объем продаж электромобилей к 2020 году увеличится в четыре раза

По итогам 2017 года в мире было продано 1,2 млн электрических транспортных средств, что на 57% больше аналогичного показателя 2016-го. Гибридные электромобили составили 34% от совокупного объема продаж, 66% заняли аккумуляторные электромобили. Итоговая доля электромобилей в международных автомобильных продажах составила 1,3%.

Китай укрепляет лидирующую позицию по объемам продаж электромобилей в мире. Движение властей в сторону развития данного рынка, разработка стимулирующих программ, усиливающийся контроль в области регулирования выбросов в атмосферу и стремительное развитие современных технологий станут ключевыми факторами динамичного расширения нового рынка, заключают эксперты McKinsey&Company.

Ранее лидерство КНР по объемам продаж электротранспорта прогнозировали аналитики консалтинговой компании Frost & Sullivan. В 2025 году годовой оборот фур с гибридным электродизельным двигателем и электродвигателем достигнет 2,25 млн машин, отмечалось в отчете компании.