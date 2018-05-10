Zilliqa увеличила свою капитализацию докапитализации в $1 млрд

Криптовалюта Zilliqa стала одной из 28 криптовалют, которые смогли преодолеть барьер капитализации в $1 млрд

Согласно данным индекса CoinMarketCap, Zilliqa преодолела отметку в $1 млрд в понедельник, 7 мая, а к среде ее рыночная стоимость составила $1,2 млрд, что делает ее 23-й по величине криптовалютой мира.

Рост стоимости Zilliqa (ZIL) связан с тем, что она стала доступна для пользователей OKEx, третей крупнейшей криптовалютной биржи в мире. Кроме того, коинами Zilliqa можно торговать на площадках Binance, Huobi, Gate.io и других, считают эксперты.