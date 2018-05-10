Братья Уинклвосс дают советы Биллу Гейтсу по торговле биткоином

После того, как основатель Microsoft (NASDAQ:MSFT) в интервью CNBC заявил, что он бы играл на понижение биткоина, если бы у него был простой способ сделать это, криптоинвестор Тайлер Уинклвосс дал ему совет в Twitter.

«Существует простой способ торговать на понижение биткоина», — написал в Twitter Уинклвосс, который вместе со своим братом-близнецом Кэмероном основал криптовалютную биржу Gemini.

«Вы можете открыть короткую позицию с помощью XBT-фьючерсов на бирже CBOE. Так что — меньше слов, больше дела».

Фьючерсные контракты позволяют инвесторам делать ставки на будущую цену ценных бумаг, товаров или других финансовых инструментов.

Торги фьючерсами на биткоин стали доступны в декабре 2017 года на биржах CME и CBOE.

CBOE берет цены с биржи Gemini для подсчета результатов фьючерсных сделок.