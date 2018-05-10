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В школе на 5-й Кожуховской проводится акция «Батарейки, сдавайтесь!»
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В школе на 5-й Кожуховской проводится акция «Батарейки, сдавайтесь!» 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В отделении для детей с ОВЗ школы № 2129 имени Петра Романова в продолжение всероссийской экологической акции проводится акция «Батарейки, сдавайтесь!» в которой участвуют ребята 1–11 классов, их родители, педагоги. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Пункт приема использованных батареек расположен на первом этаже, где каждый желающий может узнать, почему нельзя выбрасывать батарейки в мусорный контейнер, какой вред приносят они почве, воде, воздуху и всему живому. По итогам акции собранные батарейки будут сданы в городской пункт приема использованных батареек. Акцию решено проводить ежегодно, — отметили в администрации.
Напомним, что корпус расположен по адресу 5-я Кожуховская улица, дом 15. (ео)
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