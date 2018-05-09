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В Москве продолжается подъём в рейтинге цен на элитное жильё
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В Москве продолжается подъём в рейтинге цен на элитное жильё 

РИА «ВистаНьюс» 22 часа назад
В Москве эксперты продолжают наблюдать значительное повышение цен на элитное жильё. По их динамике этот мегаполис поднялся на своих позициях в соответствующем рейтинге сразу на 5 мест.
Сейчас Москва в нём на 36 месте. Год назад оно было 41. Парадоксальным является то, что его стоимость в долларовом эквиваленте за этот период упала на 1,4%.
Однако, в других крупнейших мегаполисах оно подешевело ещё более. Наиболее заметное снижение показателя (-8,4%) продемонстрировал Стокгольм. Намного снизилась стоимость элитного жилья и в Тайбэе. Там это значение составило 7,4%. Даже в Петербурге этот показатель составил 4%.
Однако не во всех мировых мегаполисах наблюдается подобная тенденция. В Сеуле рост стоимости подобных объектов недвижимости составил 24,7%. Эксперты связывают это с тем, что в стране введён новый налог для тех, кто владеет несколькими подобными объектами.
На втором месте — Кейптаун. Там жильё элитного сегмента стало дороже за год на 19,3%. Третья позиция — у Гуаньчжоу (+16,1%).
Также более дорогим стала стоимость элитного жилья Шанхая и Берлина. Там подорожание составило до 10,5%.
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