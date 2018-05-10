Топ-15 необычных спортивных лотов

Футболка легендарного баскетболиста Майкла Джордана , в которой он выступал за «Вашингтон Уизардс», продана на аукционе почти за 48 тыс. долларов. При этом она стала самой дорогой из всех маек с тела Его Воздушества времён его игры за «Волшебников», когда-либо реализованных на торгах.

News.ru вспоминает самые странные недешёвые лоты из мира спорта.

Перчатки Мохаммеда Али — 1,1 млн долларов

53 года назад случился знаковый бой между Мохаммедом Али и Флойдом Паттерсоном, в котором Али добил соперника в 12-м раунде. Победные перчатки великого боксёра ушли с молотка более чем за миллион долларов.

Мяч и бейсбольная бита Бейба Рута — 584 тысячи евро

Лот от легендарного бейсболиста «Бостона» и «Нью-Йорка» Бейба Рута — величайшего игрока всех времен. Мяч считается первым из подписанных Бейбом. В придачу к нему шла бита спортсмена.

Бейсбольная бита Босого Джо Джексона — 583 тысячи долларов

Инвентарь другой легенды бейсбола был продан на аукционе Christie’s — бейсбольная бита «Черная Бэтси», которой орудовал Босой Джо Джексон, была куплена за 583 тысячи долларов. Выручка ушла племяннику известного спортсмена.

Анонимная покупательница приобрела необычный лот в 2010 году в итальянском городке Больцано . Примечательно, что сережку конфисковали у футболиста во время обыска в его доме, пока Марадона проходил курс лечения от ожирения.

Ferrari Enzo — миллион долларов

Один из самых редких спорткаров мира «Энцо Феррари» поступил в продажу на eBay в 2004 году — и тут же свел покупателей с ума. Победителем торгов стал швейцарский гражданин — эта крутая тачка досталась ему за 1 миллион долларов, при этом сама машина стала самым дорогим авто, купленным когда-либо через интернет-аукцион.

Борода бейсболиста Давида Ортиса — 11 тысяч долларов

Неизвестный фанат заплатил за растительность игрока «Бостон Ред Сокс» целых $10,8 тыс. В комплекте с бородой шли также бритва и автограф Давида Ортиса.

Последняя жвачка главного тренера «МЮ» Алекса Фергюсона — 592 тысячи долларов

Титулованнейший тренер манкунианцев редко когда следил за играми команды, не жуя жевательную резинку. Последнюю из таких выставил на eBay болельщик, якобы подобравший ее на поле «Вест Бромвича», где играли «красные дьяволы». Покупатель заплатил баснословную сумму — более 592 тысяч долларов. Все деньги ушли на благотворительность.

Бейсбольная карточка с изображением Хонуса Вагнера — 1.1 миллиона долларов

Еще один бейсбольный лот со своей историей. Во времена безумной популярности этого вида спорта американская табачная компания начала штамповать карточки с изображением известнейших игроков и продавала в пачках с сигаретами. Выступавшему за здоровый образ жизни Хонусу Вагнеру было это не по душе, и он запретил компании производство своих фотографий. Впрочем, 200 карточек все же дожили до сегодняшнего дня, и первую из них купил в 2000 году фанат за 1,1 миллиона долларов.

Мяч с финала Лиги чемпионов-2011/12 — 70 миллионов евро

Лот носит неофициальный характер, но, по данным британской прессы, в день победы «Челси» в Лиге чемпионов миллиардер из Лондона выиграл торги за мяч, которым Дидье Дрогба забил решающий пенальти в ворота «Баварии». Снаряд обошёлся покупателю в 70 миллионов евро.

Как-то раз легенда швейцарского тенниса победила на турнире в Гштааде. Кроме заслуженного денежного приза, организаторы соревнований преподнесли знаменитому земляку необычный подарок — корову. Но вскоре животное продали с аукциона примерно за $4 тыс., которые поступили в благотворительный фонд Федерера.

Футболист Джейми О’Хара — 153 тысячи фунтов

Летом 2013 года произошел курьезный случай — полузащитника «Вулверхэмптона» Джейми О’Хару выставили на торги… болельщики. Всё потому что спроса на игрока, покидавшего клуб, не было, и фанаты решили ему помочь. Начальная цена англичанина на интернет-аукционе составила 99 пенсов, торги в итоге дошли до 153 тысяч фунтов.

Правила баскетбола — 4,34 миллиона долларов

Сводка правил только что придуманного вида спорта, написанная профессором канзасского университета Джеймсом Нейсмитом в декабре-1891, ушла с молотка спустя 119 лет: в декабре 2010 года американский бизнесмен купил правила баскетбола за 4,34 млн долларов.

Правила футбола — 1,4 миллиона долларов

Как ни странно, но оригинальные футбольные правила стоили намного дешевле баскетбольных. Брошюра с правилами игры ногами в мяч образца 1859 года за авторством старейшего футбольного клуба мира из Шеффилда была куплена в 2011-м за 1,4 миллиона долларов.

Бордель тхэквондиста — 160 тысяч евро

У австралийца Логана Кэмпбелла была мечта: он очень хотел поехать на лондонскую Олимпиаду. Правда, не было денег, а на подготовку требовалось 210 тысяч долларов. Частично ему помогли родители, и на эти средства он приобрел… бордель в Окленде. С помощью которого стал копить на мечту. Об этом прознали организаторы турнира — начался скандал, и австралийскому тхэквондисту пришлось продавать свой дом терпимости. Впрочем, к тому моменту Кэмпбелл накопил достаточно денег, приплюсовал к тому выручку с борделя и все же поехал на Игры-2012.

Центр баскетбольной площадки университета — 325 тысяч долларов