РАКИБ: Блокчейн может вытеснить систему SWIFT

Глава американской биржи Nasdaq Адена Фридман отметила преимущества технологии блокчейн и выразила надежду, что рано или поздно «сообщество подхватит её», отмечает РБК со ссылкой на её интервью телеканалу CNN

По словам главы биржи, блокчейн снимает с системы ряд рисков, а также избавляет банк от необходимости быть капиталоёмким. Однако для полноценного и повсеместного внедрения технологии, по её мнению, потребуется немало времени.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин в эфире НСН объяснил, почему слова медийных личностей, не имеющих прямого отношения к блокчейну, не влияют на его развитие.

«Когда некие медийные люди пытаются что-то комментировать в области блокчейна и криптовалют, не понимая, что это такое и даже не имея собственного кошелька, их комментарии можно отправить в мусор. Надо прислушиваться к мнению профессионалов, которые занимаются этой индустрией и вкладывают туда собственные деньги. Даже падения или рост курса криптовалют никак не связаны с комментариями тех, кто в этом не разбирается. Когда своими замечаниями делятся глава Центробанка Китая или Южной Кореи , тогда индустрия принимает во внимание позиции регуляторов, но никак не каких-то персонажей», — заметил эксперт.

Интерес банковских регуляторов к блокчейну легко объяснить конкуренцией, которую им составляет технология. Однако перемены, связанные с появлением криптовалют, неизбежны, о чём говорит успех развития интернета, в который несколько десятилетий назад мало, кто верил.

«Эта индустрия быстро развивается, и, естественно, вызывает отторжение у банковских сообществ, поскольку становится конкурентом платёжных сервисов, средств, она чревата изменением вообще банковской системы. Блокчейн — технология, которая обеспечивает взаимодействие каждого с каждым, соответственно исчезает куча посредников, в том числе в области финансовых услуг. Конечно, они борются с этим. Исчезает монополия на выпуск денег, с этим борются центробанки, поэтому тут ситуация серьёзная. Это технология, которая меняет мир, как и интернет его стал менять 20 лет назад», — рассказал Припачкин.

Крупные перемены уже не за горами, и они могут пошатнуть привычную картину мира для банковского сектора, отметил собеседник НСН.

«Внедряются новые проекты, внедряются разработки. Например, ведущие европейские центральные банки сейчас создают платформу для переводов платежей между ними на блокчейн основу. Первый прототип заработает в конце этого года. На самом деле, это вполне может уничтожить систему SWIFT и другие платёжные системы, которые не будут внедрять блокчейн», — предупредил эксперт.

Ранее в беседе с НСН Юрий Припачкин рассказал, чем чревато стремление российских властей обложить налогом криптовалюты и блокчейн. Напомним, что в этом году власти начали законодательную работу над регламентацией цифровых финансовых активов, сейчас документ закона дорабатывается парламентариями.