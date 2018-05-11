Роспотребнадзор оштрафовал гостиницы на восемь миллионов рублей

Владельцы отелей и гостиниц завышают стоимость номеров в преддверии проведения в России чемпионата мира по футболу. По данным Роспотребнадзора выявлено 649 случаев, когда в отелях предлагали номер выше обозначенной правительством планки.

Объем наложенных штрафов уже превышает 8,2 млн рублей, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Помимо штрафов владельцам гостиниц выданы предписания и предостережения.

Потолок цен на номера в гостинице на время чемпионата мира был прописан два года назад в постановлении правительства.

Номер в отеле эконом класса не может стоить более 2,5 тыс. рублей в сутки, а в дорогом — более 700 тыс. рублей.