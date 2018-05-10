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Квартиры в Берлине стремительно дорожают
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Квартиры в Берлине стремительно дорожают 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Три из четырех самых дорогих районов в Берлине увидели двузначный рост цен, говорится в докладе. В Вильмерсдорфе, где квартиры можно продать в среднем за $21 590 за «квадрат», жилье подорожало на 11% в прошлом году, достигнув по средней стоимости $476 110. В Целендорфе рост составил 10% — собственность здесь в среднем стоит $435 670. В Пренцлауэр Берге цены поднялись на 16%, до $400 910, сообщает Mansion Global.
По словам управляющего партнера компания Engel & Völkers Гюнтера Фишера, цены в престижных районах Берлина очень сильно выросли за последние пять лет. Причем в некоторых из этих мест рынок постепенно достигает своего верхнего предела.
Сильный рост был заметен в первом квартале 2018 года. В отдельном докладе Берлин был признан самым быстрорастущим рынком недвижимости в Европе и четвертым по величине в мире за первые три месяца этого года. Стоимость премиального жилья, определяемого как 5% рынка, выросла почти на 11% за год к марту 2018, согласно отчету Knight Frank. Хотя многие эксперты полагают, что «пузырь» местному рынку не грозит.
Engel & Völkers обозначили Митте как самый дорогой район Берлина, цены в котором в 2017 году выросли всего на 2%. Самые дорогие объекты здесь продаются за $23 130 за квадратный метр.
Стремительный рост цен и ограниченность запасов в центре подтолкнули покупателей к менее желательным регионам. Фактически, продажи в столице замедлились — новые проекты и предложения не поспевают за темпами спроса.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже квартир в Берлине.
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