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Юнармейцы провели патриотические акции в детских садах Самары
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Юнармейцы провели патриотические акции в детских садах Самары 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Юноши и девушки продемонстрировали детсадовцам экипировку военнослужащих, основы строевой подготовки, сборку и разборку автомата АК-74.
Юнармейцы провели военно-патриотические акции для воспитанников детских садов Самары.
Отряды «Экипаж», «Берет», «Дозор», «Гардемарины» провели в дошкольных учреждениях Самары час патриотического воспитания, в рамках которого провели игру «Защитники Отечества».
Юноши и девушки продемонстрировали детсадовцам экипировку военнослужащих, основы строевой подготовки, сборку и разборку автомата АК-74. Восторгам малышей не было предела. Для юнармейцев такие акции уже стали традицией.
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