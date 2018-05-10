Юнармейцы провели патриотические акции в детских садах Самары

Юноши и девушки продемонстрировали детсадовцам экипировку военнослужащих, основы строевой подготовки, сборку и разборку автомата АК-74.

Юнармейцы провели военно-патриотические акции для воспитанников детских садов Самары

Отряды «Экипаж», «Берет», «Дозор», «Гардемарины» провели в дошкольных учреждениях Самары час патриотического воспитания, в рамках которого провели игру «Защитники Отечества».

Юноши и девушки продемонстрировали детсадовцам экипировку военнослужащих, основы строевой подготовки, сборку и разборку автомата АК-74. Восторгам малышей не было предела. Для юнармейцев такие акции уже стали традицией.