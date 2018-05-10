Повлияет ли на стоимость фруктов наступающее лето

По данным Россельхознадзора, прошедшей зимой импорт фруктов увеличился на 35 процентов, что привело к их удешевлению.

По оценкам Росстата , за полгода виноград вырос в цене на 15 процентов. Цены на груши подскочили в среднем на 7,3 процента, а вот апельсины, наоборот, подешевели на 5,9 процента.

С приближением урожайного сезона, который начнется в начале июня, стоимость фруктов и ягод традиционно снижается.

— Наши фрукты дешевле, чем импортные. Это обусловлено отсутствием расходов на длительную перевозку, — говорит экономист Алексей Сметанин.

Кроме того, в отечественном продукте меньше химикатов — ему не нужно долго сохранять товарный вид.