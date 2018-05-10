Повлияет ли на стоимость фруктов наступающее лето 

По данным Россельхознадзора, прошедшей зимой импорт фруктов увеличился на 35 процентов, что привело к их удешевлению.
По оценкам Росстата, за полгода виноград вырос в цене на 15 процентов. Цены на груши подскочили в среднем на 7,3 процента, а вот апельсины, наоборот, подешевели на 5,9 процента.
С приближением урожайного сезона, который начнется в начале июня, стоимость фруктов и ягод традиционно снижается.
— Наши фрукты дешевле, чем импортные. Это обусловлено отсутствием расходов на длительную перевозку, — говорит экономист Алексей Сметанин.
Кроме того, в отечественном продукте меньше химикатов — ему не нужно долго сохранять товарный вид.
В этом году в Министерстве сельского хозяйства прогнозируют урожай фруктов и ягод в 3,3 миллиона тонн, что на 13,8 процента выше, чем в прошлом году. Так что, цены на клубнику или яблоки этим летом будут ниже, чем в прошлом. А вот любителям голубики придется раскошелиться — ее в основном возят из Чили и Перу, а в связи с повышением цен на нефть возрастут и налоги на ее транспортировку.