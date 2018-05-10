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Госдума РФ «разморозит» миллионы «прокурорских» рублей и долларов
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Госдума РФ «разморозит» миллионы «прокурорских» рублей и долларов 

Уралинформбюро 35 минут назад
Фото: Уралинформбюро
На внебюджетных счетах Генпрокуратуры РФ скопились миллионы рублей, долларов и иной иностранной валюты, но ведомство не может распоряжаться этими деньгами из-за прорех в федеральном законодательстве. Об этом сообщил на своей странице в Живом журнале депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.
Как следует из поста, статья 9 закона N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» запрещает валютные операции между резидентами, за исключением операций, отдельно прописанных в законе.
Таким образом, органы прокуратуры не могут передать Следственному комитету РФ денежные средства, изъятые по конкретным уголовным делам в результате предварительного следствия и дознания. Из-за этого за 10 лет в неопределенности зависло в общей сложности 4,9 миллиона рублей, 4,2 миллиона долларов, 110 тысяч иен, 61,1 тысяча евро и 1 740 фунтов стерлингов.
По словам Альшевских, чтобы устранить эту коллизию, 10 мая депутаты собираются обсудить законопроект о внесении изменений в указанный закон. Предлагаемые поправки призваны расширить перечень разрешенных валютных операций между резидентами. В частности, авторы изменений предлагают дополнить статью 9 пунктом, разрешающим такие операции между счетами федеральных органов исполнительной власти.
Однако даже в случае одобрения поправок закон вступит в силу не сразу, а спустя 180 дней после принятия. Как выяснило "Уралинформбюро", столь длительный срок необходим для того, чтобы Федеральное казначейство успело открыть соответствующие счета в уполномоченных банках и создать необходимую информационно-технологическую инфраструктуру.
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