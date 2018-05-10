Нефть поддержала рост рубля к доллару и евро

Рубль растет в четверг к доллару и евро на порядка 2% на поддержке нефти, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.49 мск четверга снижался на 1,2 рубля — до 62,03 рубля (уже снижался до 61,97 рубля), курс евро — на 1,31 рубля, до 73,7 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,35% — до 77,48 доллара за баррель.

Рость рубля на дорогой нефти

Рубль растет к доллару на 2%, к евро — на порядка 1,8% на фоне роста нефтяных котировок марки Brent выше 77 долларов за баррель.

"На биржевых торгах во вторник и на внебиржевых в среду рубль слабел, как и валюты-аналоги, на фоне снижения спроса на риск, и пара USD/RUB достигала отметки 64. Однако вчера днем падение валют развивающихся рынков приостановилось, а цена на нефть приблизилась к 78 долларам за баррель, после того как США объявили, что выходят из ядерного соглашения с Ираном и планируют вновь наложить на него санкции", — комментируют аналитики "Сбербанка КИБ" Том Левинсон и Юрий Попов.

На этом фоне в четверг утром нерезиденты стали активно покупать рубли, а экспортеры, которые в последние несколько дней были неактивны, увеличили продажи валютной выручки, отмечают аналитики.

Аналитики также обращают внимание на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее представитель пресс-службы армии Израиля сообщил, что иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Он отметил, что израильские военные ответят на ракетный обстрел с территории Сирии. Позднее сирийское национальное агентство Сана сообщило со ссылкой на военный источник, что израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов в Сирии.

"Рынки пока расценивают происходящее, скорее, как поддерживающий фактор для нефтяных цен, и большинство европейских и азиатских фондовых индексов торгуются в небольшом плюсе, а рубль укрепился более чем на 1%", — отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Нефть по 100?

Помимо того, что Иран является крупным участником сделки ОПЕК+, сокращение экспорта из ближневосточной страны будет особенно ощутимым для мирового рынка энергоносителей, где условия продолжают ужесточаться и присутствуют другие геополитические риски, включая дальнейший обвал производства в Венесуэле , отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко . В таких условиях сценарий с достижением 100 долларов за баррель выглядит не таким уж призрачным, считает он.

"Единственное препятствие, которое стоит на пути Brent на данный момент — угроза со стороны американских сланцевых производителей, которые наращивали добычу и при более низких ценах, а теперь могут удвоить свои усилия", — добавляет эксперт.

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