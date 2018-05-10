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РФ и Иран подписали допсоглашения по проекту строительства ТЭС В Иране
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Россияне стали жертвами нового вида мошенничества
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества

РФ и Иран подписали допсоглашения по проекту строительства ТЭС В Иране 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Россия и Иран в рамках продолжения проекта, в результате которого в Иране будет построена теплоэлектростанция (ТЭС) «Сирик», подписали ряд допсоглашений.
По сообщению российского энергетического агентства Минэнерго РФ, в ходе переговоров делегации из России с министром экономики и финансов Ирана Масудом Карбасьяном, был подписан ряд дополнительных соглашений по обеспечению реализации этого контракта.
Напомним, в течение 4,5 лет, начиная с 2016 года, на территории Ирана около города Бендер-Аббас (юг государства) предполагается построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт, причем финансирование строительства со стороны России составит 1,2 миллиарда евро.
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