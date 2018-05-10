Заявки по безработице в США остались неизменными

Москва , 10 мая — «Вести. Экономика». Уровень увольнений в США застрял около 49-летнего минимума в начале мая, что еще раз доказывает, что жесткий рынок труда не демонстрирует признаков смягчения.

Количество первичных заявок на пособие по безработице осталось неизменными на уровне 211 тыс. за неделю, закончившуюся 5 мая, сообщило правительство. Экономисты, опрошенные MarketWatch, прогнозировали, что уровень заявок увеличится до 215 тыс.

Менее волатильный показатель среднемесячного количества заявок сократился на 5,5 тыс. — до 216 тыс., достигнув минимального уровня с декабря 1969 года.

Число людей, уже получающих пособия по безработице, выросло на 30 тыс. — до 1,79 млн Заявки на пособие по безработице близки к самым низким уровням, которые когда-либо регистрировались и, вероятно, не будут сокращаться дальше. Компании очень неохотно увольняют рабочих, поскольку им трудно найти квалифицированных рабочих на открытые позиции.