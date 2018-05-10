Азиатские биржи закрылись в плюсе

Азиатские биржи закрылись преимущественно в плюсе

Фондовые площадки Азии завершили торги четверга преимущественно положительной динамикой ключевых индикаторов.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,39% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 497,18 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,89% до 30 809,22, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,48% до 3 174,41 пункта. Сингапурский Straits Times Index просел на 0,31% до отметки 3 537,59. Южнокорейский KOSPI ушел в плюс на 0,83% и завершил торговую сессию на отметке 2 464,16.