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Азиатские биржи закрылись в плюсе
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Азиатские биржи закрылись преимущественно в плюсе 

Банки.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Фондовые площадки Азии завершили торги четверга преимущественно положительной динамикой ключевых индикаторов.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,39% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 497,18 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,89% до 30 809,22, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,48% до 3 174,41 пункта. Сингапурский Straits Times Index просел на 0,31% до отметки 3 537,59. Южнокорейский KOSPI ушел в плюс на 0,83% и завершил торговую сессию на отметке 2 464,16.
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