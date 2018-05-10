Мособлизбирком высадит деревья в рамках акции «Лес Победы» в Лобне

Члены Избирательной комиссии Московской области и Молодежной избирательной комиссии Подмосковья примут участие в акции «Лес Победы», они высадят деревья в подмосковной Лобне , сообщила в четверг в ходе заседания председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова

«Двенадцатого мая мы выходим вместе с областью на акцию «Лес Победы». Мы с коллегами, с Молодежной избирательной комиссией выезжаем в городской округ Лобня», — сказала Коновалова.

Она отметила, что Мособлизбирком традиционно принимает участие во всех мероприятиях, которые проводят в Московской области.

«Нам это важно. «Лес Победы» — это наша гражданская позиция, это выражение нашей гражданской позиции в том, что мы помним, чтим тех людей, которые завоевали победу для нас и наших детей», — добавила Коновалова.

12 мая состоится экологическая акция «Лес Победы», приуроченная к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Подмосковье подготовили более 1,2 тысячи участков под высадку деревьев в рамках акции. Всего в ходе акции планируется высадить 1,5 миллиона сеянцев на площади более 580 гектаров.