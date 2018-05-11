СМИ подсчитали убытки Brussels Airlines из-за забастовки пилотов

БРЮССЕЛЬ , 11 мая — РИА Новости Александр Шишло . Финансовые потери от объявленной пилотами Brussels Airlines забастовки 14 и 16 мая могут составить для авиакомпании почти 10 миллионов евро, подсчитала газета Libre Belgique.

В первом квартале 2018 года финансовые потери авиаперевозчика составили 26 миллионов евро.

Ожидается, что двухдневная забастовка пилотов затронет 557 рейсов и 60 тысяч пассажиров. В частности, на понедельник запланированы 278 рейсов, на среду — 279.

Компания ранее уже предложила пассажирам, забронировавшим рейсы на дни, совпадающие с забастовкой, бесплатно поменять даты или отменить бронь с полным возмещением стоимости.