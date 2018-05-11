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СМИ подсчитали убытки Brussels Airlines из-за забастовки пилотов
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СМИ подсчитали убытки Brussels Airlines из-за забастовки пилотов 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Финансовые потери от объявленной пилотами Brussels Airlines забастовки 14 и 16 мая могут составить для авиакомпании почти 10 миллионов евро, подсчитала газета Libre Belgique.
В первом квартале 2018 года финансовые потери авиаперевозчика составили 26 миллионов евро.
Ожидается, что двухдневная забастовка пилотов затронет 557 рейсов и 60 тысяч пассажиров. В частности, на понедельник запланированы 278 рейсов, на среду — 279.
Компания ранее уже предложила пассажирам, забронировавшим рейсы на дни, совпадающие с забастовкой, бесплатно поменять даты или отменить бронь с полным возмещением стоимости.
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