Пока кровь из ушей не пойдёт: Диджей представил БДСМ-наушники

Венесуэльский диджей и музыкальный продюсер Арка в сотрудничестве с компанией Fleet Ilya представил необычные наушники в стиле БДСМ. Они вмонтированы в кожаную клетку, надев которую, вы не сможете ни видеть, ни говорить. Только слушать.

Согласно описанию продукта, наушники продаются «исключительно как арт-объект и предоставляются без каких-либо гарантий». Производители также отказываются от любой ответственности, заявляя, что «покупатель использует продукт на свой страх и риск».

Стоимость подобного аксессуара составляет 6450 долларов. Довольно завышенная цена, учитывая, что сами наушники даже не беспроводные.