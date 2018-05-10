Ещё
Пока кровь из ушей не пойдёт: Диджей представил БДСМ-наушники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока кровь из ушей не пойдёт: Диджей представил БДСМ-наушники 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Венесуэльский диджей и музыкальный продюсер Арка в сотрудничестве с компанией Fleet Ilya представил необычные наушники в стиле БДСМ. Они вмонтированы в кожаную клетку, надев которую, вы не сможете ни видеть, ни говорить. Только слушать.
Согласно описанию продукта, наушники продаются «исключительно как арт-объект и предоставляются без каких-либо гарантий». Производители также отказываются от любой ответственности, заявляя, что «покупатель использует продукт на свой страх и риск».
Стоимость подобного аксессуара составляет 6450 долларов. Довольно завышенная цена, учитывая, что сами наушники даже не беспроводные.
News.ru: последние новости
Евро опустился ниже 74 рублей Голого Трампа продали На Москву идут гроза и град
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение711
Клейменов больше не будет вести программу «Время»49
У Задорнова нашли второе завещание13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1371
«Зашел в класс и начал стрелять»123
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение