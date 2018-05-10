На рефинансирование ипотечных займов приморцев направили 150 млн рублей

Эти средства получит АО «Корпорация развития жилищного строительства».

Постановление о предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Корпорация развития жилищного строительства» в размере 150 млн рублей в целях обеспечения финансирования выдачи и рефинансирования ипотечных займов гражданам опубликовано на сайте администрации Приморского края

«Департаменту градостроительства Приморского края поручается осуществить действия, связанные с приобретением акций общества за счет средств краевого бюджета на сумму 150 млн рублей путем заключения договора купли-продажи акций и оформлением на них права собственности Приморского края, оформить договор об участии Приморского края в собственности общества в соответствии с действующим законодательством, а также осуществить координацию и регулирование деятельности общества в части проведения эмиссии акций и их выкупа», — говорится в сообщении.

Для справки, АО «Корпорация развития жилищного строительства» предоставляет и перекредитовывает (рефинансирует) ипотечные займы (кредиты) по выгодным ставкам на территории Приморского края. Офис расположен в центре г. Владивостока