Жители ЮЗАО приняли участие в акции «Бессмертный полк»

9 Мая, в День Великой Победы, акция «Бессмертный полк» состоялась в столице уже в 4-й раз. В этом году в шествии приняло участие более миллиона человек.

Среди тех, кто прошел с портретами близких — участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской, Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь до Москворецкой набережной были представители более 40 стран мира. Всего же в мире в этом году акция «Бессмертный полк» собрала около 10 миллионов человек.

Жители Юго-Западного округа, конечно, же, тоже приняли в акции самое активное участие. Целыми семьями они приехали на станцию метро Белорусская, чтобы пройти в колонне «Бессмертного полка».

Александр Филиппов со взрослыми детьми Юлией и Дмитрием из Северного Бутова участвуют в акции во второй раз:

— В Великую Отечественную погибли оба моих деда. Обоим не исполнилось 28 лет. «Бессмертный полк» — это удивительная возможность через годы сказать слова благодарности моим родным за то, что отдали за нас жизнь, за то, что сегодня мы живем в мире без фашизма! Акция объединила россиян. Радостно сознавать, что каждый год участников «Бессмертного полка» становиться больше.