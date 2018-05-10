Квартиры в Клуж-Напоке стоят на 14% дороже, чем в Бухаресте

В апреле 2018 года средняя стоимость квартир, доступных для продажи на национальном уровне, выросла на 0,3% до €1200 за квадратный метр. По данным сайта аренды и продажи недвижимости, в Бухаресте цены оставались неизменными, пишет Business Review.

Клуж-Напока является городом с самой большой запрашиваемой ценой за средний квадратный метр на национальном уровне. Стоимость квартир превысила порог в €1500 за квадратный метр, что на 14% больше, чем в Бухаресте.

В Бухаресте цены оставались неизменными в апреле 2018 года по сравнению с мартом, когда они снизились всего на 0,1%. В то время как цены на квартиры в старых многоквартирных домах выросли на 1,2% до €1240 за квадратный метр, цены на новые квартиры снизились на 1%, с €1390 до €1370 за квадратный метр.

городе Брашов цены на квартиры выросли больше всего по сравнению с другими городами Румынии : на 2,7%, с €1020 до €1050 за квадратный метр.

Клуж-Напока является одним из трех региональных центров, в котором цены за последний месяц выросли. После увеличения цен на 1,5%, квадратный метр продается здесь за €1510, по сравнению с €1490 в конце марта 2018 года. Цены на старые квартиры в апреле 2018 года выросли на 1%, с €1540 до €1560 за квадратный метр, а цены на новые квартиры выросли на 2,3%, с €1430 до €1460.

А вот в соседней Болгарии цены в столице продолжают расти. За 2017 год стоимость жилья в Софии поднялась на 6%, сообщают местные риэлторы.

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