«Эквифакс» предрекает масштабную трансформацию рынка розничного кредитования в России

«Демографическая яма», сложившаяся в конце девяностых-начале двухтысячных, к 2027 году переместится и существенно поменяет картину в розничном потребительском кредитовании, прогнозируют эксперты бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». По их подсчетам, сжатие рынка розничного кредитование может составить более 50 млрд рублей в месяц.

По прогнозам бюро, к 2027 число кредитующихся клиентов в возрасте 25—34 лет упадет на 43%. В настоящий момент это основная возрастная группа, активно оформляющая различные банковские продукты — ипотеку, автокредит, потребительские кредиты. Клиентов в возрасте 55—64 лет также станет значительно меньше, рынок потеряет в этой группе 19% клиентов.

Группа молодых заемщиков в возрасте 18—24 лет, напротив, возрастет на 13%. В основном, такие клиенты сейчас интересуются открытием кредитных карт и POS-кредитованием. Лидером по росту окажется возрастная группа 65—74 лет, где число клиентов увеличится на 50%. В настоящий момент основным продуктом в данной группе являются займы МФО.

Продуктовый виджет

Если рассматривать динамику в разрезе банковских продуктов, то наиболее существенный спад популярности ожидает ипотечное кредитование, уточняют в бюро. К 2027 году этот рынок сократится более, чем на 17%. Объем рынка всех прочих банковских продуктов, включая микрокредитные займы, сократится в среднем на 11%.

«Вследствие «демографической ямы» сжатие рынка розничного кредитование к 2027 году может составить в среднем 12—13%, что в абсолютных величинах на текущий момент составляет более 50 миллиардов рублей в месяц», — резюмируют эксперты.

Впрочем, отмечают они, у финансового сектора еще есть время для решения проблемы «демографической ямы» за счет вовлечения в кредитование тех сегментов населения, которые в настоящее время охвачены кредитованием фрагментарно: лица в возрасте от 18 до 21—24 лет и люди пенсионного возраста.

С пенсионерами ситуация может быть решена за счет ожидаемого повышения пенсионного возраста, а с молодыми — за счет более дешевых потребительских кредитов, полагают в «Эквифакс».