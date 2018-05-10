Поклонская выступила за наказание за вовлечение детей в незаконные акции

Ранее в Госдуму был внесен проект, предлагающий поправки в КоАП. Так, изменения предполагают, что организаторам несанкционированных акций будет грозить до полумиллиона рублей штрафа или арест на 15 суток за вовлечение несовершеннолетних. Нарушителю будет грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или арест на срок до 15 суток. Размер штрафа для должностных лиц составит уже от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — 250-500 тысяч рублей.

"Привлекать к несанкционированному мероприятию несовершеннолетних детей — это уже правонарушение, и, конечно же, должна быть предусмотрена ответственность. Конечно же, наши правоохранители должны иметь определенные рычаги, инструменты и механизмы для привлечения лиц, которые специально спекулируют, ставят под угрозу жизнь и здоровье наших детей, таким образом… добиваются каких-то политических целей", — заявила Поклонская РИА Новости.

Парламентарий добавила, что на несогласованных акциях детей часто используют в политических целях, для выполнения каких-либо заказов, а также чтобы «разжечь ситуацию» в обществе. По мнению Поклонской, за организаторами подобных мероприятий не пойдет взрослый, сформировавшийся человек, в отличие от несовершеннолетних, для которых привлекательна толпа.