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В Красноярске выставили на торги надземный переход на 9 Мая
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В Красноярске выставили на торги надземный переход на 9 Мая 

АиФ Красноярск 55 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Мэрия Красноярска ищет подрядчика для строительства пешеходного моста на ул. 9 Мая. Итоги аукциона будут известны ориентировочно 8 июня.
Алюминиевый надземный пешеходный переход должен появится в районе спортивного комплекса «Арена. Север». Начальная стоимость работ составляет 180 млн рублей, однако сумма может уменьшиться по итогам торгов. За эту сумму до 19 октября подрядчик должен будет возвести надземный переход, установить на нем 3 лифта, систему видеонаблюдения и проложить ливневую канализацию. После этого территорию надо благоустроить и озеленить.
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