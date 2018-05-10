Итоги сезона отчетов на рынке США: сильные стали еще сильнее, — Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом Финанс»

Из состава индекса S&P500 уже 430 компаний отчитались за 1-й квартал 2018 года. Таким образом, известны результаты большинства крупных корпораций. В среднем рост прибыли составил 24%, что делает текущий квартал лучшим со времен 3-го квартала 2010 года, когда прибыль в среднем увеличилась на 34%.

Вновь порадовал технологический сектор, прибыль которого поднялась на 31%. Сильные данные технологических лидеров развеяли опасения относительно перспектив отрасли. Наиболее показательными выглядели отчеты Amazon Microsoft — лидеров нового рынка облачных технологий. Благодаря облачным серверам их выручка увеличилась на 43% и 16% соответственно. Успешные результаты позволили акциям обеих компаний обновить исторические максимумы. В свою очередь, котировки Apple достигли новых пиков через несколько дней после публикации отчетности. В итоге компании, входящие в первую тройку наиболее капитализированных, стали еще крупнее.

Несмотря на то что лидером по росту прибыли стал энергетический сектор (+94%), его представители не смогли превзойти ожидания инвесторов по росту общих доходов из-за недостаточных инвестиций в новые проекты. В итоге именно ETF технологий и энергетики (XLK и XLE) обогнали и рынок, и другие фонды по темпам роста, прибавив за время сезона около 3%. Индекс S&P500 в течение этого времени двигался в боковом тренде и подрос лишь примерно на 0,3%. Основным сдерживающим фактором оставалась полемика между Китаем США относительно торговых пошлин. Инвесторы не спешат активно покупать, пока не убедятся, что это противостояние не нанесет ущерба международному бизнесу.

Индекс S&P500 стремится вверх, однако по-прежнему находится недалеко от уровней 200-дневной скользящей средней. Состояние американских корпораций, а также политика ФРС не должны беспокоить инвесторов: компании в текущем году сохранят двузначные темпы роста выручки, а регулятор продолжит повышать ставки по плану. Таким образом, сейчас многое зависит от итогов переговоров между Америкой и Китаем, которые должны будут в скором времени продолжиться.

Ждем, что на горизонте месяца S&P500 сможет подняться выше отметки 2800 пунктов, а такие наши инвестиционные идеи, как Microsoft, CME Group и Twitter будут сильнее рынка.