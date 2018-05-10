В Волгограде к ЧМ-2018 стала снижаться аренда жилья 

Аренды жилья в Волгограде в преддверии мундиаля упала на 10,4%, по сравнению с 2013 годом. Кроме того, на 3,4% уменьшилась стоимость квартир на вторичном рынке.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» аналитики Avito, в Волгограде в отличие от остальных городов, принимающих ЧМ-2018, самая дешевая аренда и «вторичка». Так, у нас риелторы сдают квартиры, исходя из того, что квадратный метр стоит в районе 308 рублей. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге квадратный метр стоит 892 и 593 рубля.
Кроме того, аналитики отмечают, что в Волгограде квадратных метр вторичного жилья, выставленного на продажу, стоит 47 400 рублей. Среди всех остальных городов-организаторов ЧМ-2018 в нем самые дешевые квартиры. В Москве «вторичка» стоит 191 689 рублей за квадратный метр, в Санкт-Петербурге — 115 443 рубля, в Сочи — 103 150 рублей.