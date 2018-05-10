В Кузбассе определили величину прожиточного минимума за I квартал 2018 года

Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на департамент труда и занятости населения региона, величина прожиточного минимума выросла по сравнению с последним кварталом 2017 года. За I квартал 2018 года показатель в целом по региону составил 9 131 рублей, для трудоспособного населения — 9 643 рубля, для пенсионеров — 7 346 рублей, для детей — 9 646 рублей.

Изменение значения прожиточного минимума произошла за счет увеличения стоимости минимального набора продуктов питания на 126 рублей (3,1%). Стоимость минимального набора непродовольственных товаров выросла на 59 рублей (2,7%). Стоимость минимального набора услуг увеличилась на 50 рублей (2,5%).