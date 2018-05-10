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В России резко подешевели iPhone
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В России резко подешевели iPhone 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: Дни.ру
До психологической отметки подешевел iPhone 6. В настоящее время устройство можно купить по цене 20 тысяч рублей.
Эксперты говорят о том, что цена смартфона iPhone 6 в базовой конфигурации, оснащенной 32 гигабайтами постоянной памяти, находится сейчас на критической отметке. Цена варьируется в зависимости от магазина и региона.
По словам аналитиков, стоимость смартфона в Москве снижается быстрее. Причина тому — более высокая конкуренция, сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования отечественного рынка мобильных устройств.
Напомним, смартфоны iPhone 6 и 6 Plus были представлены в сентябре 2014 года. Модели поддерживают обновление до iOS 11 и являются «родоначальниками» нового дизайна смартфонов Apple. У них появились другие пропорции корпуса, а также скругленные боковые грани. Сильной стороной iPhone 6 является увеличенный экран. Его диагональ составляет 4,7 дюйма, в SE же всего четыре дюйма.
Отметим, что iPhone всех моделей в России продолжают терять в цене. Некоторые смартфоны компании Apple только с начала года подешевели на треть.
Ранее стало известно, что компания блокирует смартфоны своего производства, которые ремонтировались неофициально. Соответствующую функцию обнаружили в операционной системе сотрудники сервисных центров.
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