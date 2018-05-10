Акции Таллиннского порта поступят в продажу 25 мая

Согласно сообщению, частным инвесторам из Эстонии и институциональным инвесторам из Эстонии и зарубежных стран планируется предложить около трети акций предприятия.

AS Tallinna Sadam намеревается выпустить до 75 404 968 новых акций, а сегодняшний единственный акционер компании, Эстонская Республика, намеревается продать дополнительно до 11 300 000 имеющихся акций Таллиннского порта — соответствующий приказ накануне, 7 мая, подписала министр экономики Кадри Симсон.

Предполагаемый период подписки на акции продлится с 25 мая по 6 июня 2018 года. Предприятие Tallinna Sadam планирует объявить о первичном публичном предложении акций 25 мая посредством соответствующего извещения. При объявлении публичного предложения акций будет также обнародован зарегистрированный в Финансовой инспекции проспект, связанный с предложением.

Организаторами институционального предложения акций являются Citigroup Global Markets Limited, Carnegie Investment Bank AB, Erste Group Bank и Swedbank. Организаторами розничного предложения являются Swedbank и LHV Pank.

"Концепция развития Tallinna Sadam ставит целью стать самым современным и прогрессивным портом Балтийского моря с упором на цифровые технологии, сильную клиентскую базу и преданную команду, бизнес-модель которого построена на сбалансированных направлениях основной деятельности", — сказал председатель правления Tallinna Sadam Валдо Калм.

"В прошедшие годы фирма Tallinna Sadam показывала стабильные финансовые результаты и регулярно выплачивала дивиденды. Подавая заявление о котировке акций на Таллиннской фондовой бирже, мы позиционируем себя в качестве высококачественного дивидендного актива. Выход компании на Таллиннскую биржу Nasdaq станет дополнительным знаком качества нашим достижениям и даст нам толчок к последующему развитию", — добавил Калм.

По словам председателя совета Tallinna Sadam Ааре Тарка, Tallinna Sadam играет важную роль в качестве маяка в сфере развития портовых услуг в Эстонии, а также выступает в качестве ворот в Европу и за ее пределы для пассажирских и грузовых потоков.

"У компании профессиональное руководство и отличный потенциал для будущего развития", — сказал Тарк.

"План правительства котировать акции Таллиннского порта на Таллиннской бирже Nasdaq прежде всего создает новые инвестиционные возможности для жителей Эстонии и местных пенсионных фондов. Мы надеемся, что это сделает местный финансовый рынок более привлекательным для инвесторов и повысит местную ликвидность рынка. Планируемый выход на биржу сделает деятельность Таллиннского порта еще более прозрачной и станет образцом для возможных других листингов принадлежащих Эстонскому государству компаний", — сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

Согласно дивидендной политике, утвержденной в апреле этого года нынешним единственным акционером предприятия, Эстонской Республикой, в 2019-20120 годах предприятие ставит целью выплатить акционерам нетто-дивиденды в размере не менее 30 миллионов евро, а начиная с 2021 года — в размере не менее 70 процентов от чистой прибыли за предыдущий год (за исключением влияния на прибыль одноразовых сделок и в зависимости от рыночных условий, планов роста и развития, а также — учитывая необходимость сохранять разумную ликвидность).

Акционерному обществу Tallinna Sadam принадлежит крупнейший в Эстонии комплекс торговых и пассажирских портов, которые в 2017 году обслужили 10,6 миллиона пассажиров и 19,2 миллиона тонн грузов. Дочернее предприятие Таллиннского порта TS Laevad организует паромное сообщение между материковой Эстонией и её крупными островами. Оборот Таллиннского порта в 2017 году составил 121,3 миллиона евро, скорректированная EBITDA — 66,5 миллионов евро, а чистая прибыль — 26,4 миллиона евро.