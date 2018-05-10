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В Подмосковье новые тарифы на электрическую энергию вступят в силу 1 июля
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В Подмосковье новые тарифы на электрическую энергию вступят в силу 1 июля 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Московской области с 1 июля вступят в силу новые тарифы на электроэнергию. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Комитета по ценам и тарифам региона.
Глава ведомства Наталья Ушакова заявила, что тарифы для жителей Подмосковья и организаций ЖКХ фиксируются государством. Комитет по ценам и тарифам региона устанавливает стоимость. По словам Ушаковой, стоимость поставляемой электроэнергии напрямую зависит от статуса населенного пункта и от типа установленной в доме плиты и отопительных приборов.
С 1 июля этого года для населения и потребителей, приравненных к населению, тариф на электроэнергию составил 5,29 руб. /кВт⋅ч, для жителей сельских поселений и приравненных к ним, а также для населения, которое проживает в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками — 3,71 руб. /кВт⋅ч.
Кроме того, в зависимости от времени суток жители смогут пользоваться дифференцированным тарифом.
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