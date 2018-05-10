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Братья Уинклвосс получили патент на криптовалютные биржевые продукты
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Братья Уинклвосс получили патент на криптовалютные биржевые продукты 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Компания Winklevoss IP, принадлежащая основателям биржи Gemini братьям Уинклвосс, получила патент на управление биржевыми продуктами (ETP) на базе криптовалют.
В заявке описана система, которая может обрабатывать операции с биржевыми продуктами, в основе которых находятся цифровые валюты: BTC, XRP, DOGE, ETH, и BBQCoin. Информацию подтверждает соответствующая публикация на сайте Управлением по патентам и товарным знакам США. ETP, в состав которых входят биржевые фонды (ETF), представляют собой разновидность ценных бумаг, основанных на других инвестиционных инструментах. В данном случае на цифровых валютах.
Заявка была подана еще в декабре 2017 года. В марте того же года SEC отклонила схожее предложение братьев, сославшись на высокие риски и неопределенность регулирования.
Месяц назад Winklevoss IP получила еще один патент на новый метод усиления безопасности транзакций криптовалют. Скорее всего, новые решения появятся на бирже Gemini уже в ближайшее время.
Ранее мы писали, что братья Уинклвосс начали сотрудничать с Nasdaq.
текст: Иван Маличенко, фото: Winklevoss Capital
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