Братья Уинклвосс получили патент на криптовалютные биржевые продукты

Компания Winklevoss IP, принадлежащая основателям биржи Gemini братьям Уинклвосс, получила патент на управление биржевыми продуктами (ETP) на базе криптовалют.

В заявке описана система, которая может обрабатывать операции с биржевыми продуктами, в основе которых находятся цифровые валюты: BTC, XRP, DOGE, ETH, и BBQCoin. Информацию подтверждает соответствующая публикация на сайте Управлением по патентам и товарным знакам США . ETP, в состав которых входят биржевые фонды (ETF), представляют собой разновидность ценных бумаг, основанных на других инвестиционных инструментах. В данном случае на цифровых валютах.

Заявка была подана еще в декабре 2017 года. В марте того же года SEC отклонила схожее предложение братьев, сославшись на высокие риски и неопределенность регулирования.

Месяц назад Winklevoss IP получила еще один патент на новый метод усиления безопасности транзакций криптовалют. Скорее всего, новые решения появятся на бирже Gemini уже в ближайшее время.

Ранее мы писали, что братья Уинклвосс начали сотрудничать с Nasdaq.

текст: Иван Маличенко, фото: Winklevoss Capital