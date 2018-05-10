Профицит какао-бобов может привести к снижению цен на мировом рынке, — Оксана Лукичева, аналитик компании «Открытие Брокер»

В период с 19 февраля по 4 мая цены на какао-бобы продолжали расти из-за сокращения поступления какао-бобов в порты в странах Западной Африки. Довольно засушливая погода в этом регионе поддерживает цены, усиливая опасения за качество и объём промежуточного урожая, который начался в апреле. По данным представителя Rabobank, существует локальный дефицит поставок какао-бобов в Кот-д’Ивуаре и Гане

На рынок также оказывает позитивное влияние решение Совета по какао и кофе (CCC) Кот-д’Ивуара прекратить выдачу фермерам пестицидов для борьбы с насекомыми, а также удобрений, чтобы понизить общий объём производства какао в сезоне 2018-19.

Мировая переработка в 1 кв. 2018 г. значительно выросла, особенно в Европе (+5,5% г/г) и Азии (+7,2% г/г), на фоне резкого роста цен на какао-продукты. Переработка какао-бобов в Северной Америке немного снизилась. По состоянию на 18 апреля 2018 г. Ratio на какао-порошок слегка понизилось до 3,0 пунктов против 3,20 пунктов в феврале 2018 г., дифференциалы на поставку какао-бобов из стран Западной Африки стабильно высоки, особенно на какао-бобы из Ганы. Тем не менее текущие цены отражают общую перекупленность рынка какао-бобов относительно фундаментальных факторов. В ходе прошедшей в Берлине Всемирной конференции по какао крупнейшие представители отрасли сошлись на том, что даже в случае падения производства в Кот-д’Ивуаре и Гане на рынке вряд ли сложится дефицит в сезоне 2018-19.

По прогнозу Lindt & Spruengli, профицит на мировом рынке какао-бобов в сезоне 2017-18 может составить 50 тыс. тонн. Компания Cargill оценивает рынок какао-бобов в сезоне 2017-18 как сбалансированный, а также призывает бороться с избытком предложения. По заявлению Olam International, рост потребления может способствовать созданию дефицита на мировом рынке какао-бобов в следующем сезоне. Компания отмечает усиление дефицита в Индонезии , где наращивание производственных мощностей при стагнирующем производстве привело к росту импорта какао для переработки в страну.

Спрос на какао-масло, используемое для производства шоколада, остается очень сильным, кроме того, потребление продолжает расти по всему спектру какао-продуктов. Также наблюдается рост потребления какао-продуктов в нетрадиционных производствах, например, при производстве молочных продуктов, мороженого, хлебобулочных изделий.

По уточненной оценке ICCO, избыток какао-бобов на мировом рынке в сезоне 2017-18 оценивается на уровне 105 тыс. тонн против избытка в сезоне 2016-17 в размере 300 тыс. тонн. Мировое производство понизится на 2,9% к сезону 2016-17 и составит 4,595 млн тонн, мировая переработка вырастет на 3,2% до 4,490 млн тонн. Кот-д’Ивуар и Гана договорились о координации стратегии маркетинга и производства какао-бобов, состоящей из восьми пунктов, направленных на борьбу с резкими колебаниями цен и улучшением цен для фермеров. Крупнейшие производители какао планируют совместно объявлять закупочные цены для фермеров до начала сезона и разрабатывать способы борьбы с заболеваниями деревьев, также сообщалось о возможном формировании запасов.

Прибытие какао-бобов в порты Кот-д’Ивуар по состоянию на 7 мая 2018 г. составило 1,575 млн тонн, что на 3,4% выше, чем на аналогичную дату прошлого сезона. Поступление какао-бобов в порты в первые восемь месяцев сезона 2017-18 в среднем составило 197 тыс. тонн бобов в месяц, что на 19,4% выше, чем в среднем в аналогичный период прошлого сезона.

Тем не менее с января 2018 г. наблюдается резкое падение поставок какао в порты, что частично связано с ростом контрабандных поставок в соседние страны. В связи с отсутствием достаточного количества осадков с ноября 2017 г. по март 2018 г. ожидается снижение промежуточного урожая какао-бобов на 23% до максимум 380-400 тыс. тонн против 520 тыс. тонн, собранных в прошлом году. Закупочная цена для фермеров на промежуточный урожай определена на уровне 700 CFA/кг (около $1,32).

Общий объём производства какао-бобов в Кот-д’Ивуаре в сезоне 2017-18 оценивается на уровне 1,9 млн тонн против 2 млн тонн, собранных в сезоне 2016-17. При этом Совет по какао и кофе (CCC) по состоянию на 1 марта 2018 г. законтрактовал около 1,53 млн тонн какао-бобов урожая 2017-18, но по предварительным оценкам исполнено может быть контрактов лишь на 1,38 млн тонн, что вновь ставит CCC перед ситуацией дефолта по контрактам, но уже со стороны недопроизводства.

Экспортеры отчаянно ищут какао-бобы для удовлетворения обязательств. Члены GEPEX, ассоциации экспортеров, состоящей из переработчиков и многонациональных компаний, также обеспокоены внезапным снижением уровня производства.

Правительство Кот-д’Ивуара поставило задачу увеличить долю внутренней переработки какао-бобов до 50% от общего объёма урожая какао к 2020 г. По оценке ICCO, переработка какао-бобов стране в сезоне 2017-18 может вырасти до 600 тыс. тонн при общих мощностях в 712 тыс. тонн.

Переработка какао-бобов с начала сезона 2017-18 по конец марта 2018 г. в Кот-д’Ивуара составила 254 тыс. тонн, что на 2,4% выше, чем в аналогичный период прошлого сезона. На фоне низких цен на какао-бобы некоторые фермеры в Гане начали переключаться на выращивание кешью и контрабандные поставки из соседних стран. Закупочная цена для фермеров, по данным компании Cocobod, в Гане для промежуточного урожая составит 83% от мировой цены или 7,6 тыс. седи/тонна ($1,7/кг).

При этом производство какао-бобов в Гане страдает от старения плантаций, а также от засухи. По состоянию на 15 марта 2018 г. компания Cocobod закупила 642,5 тыс. тонн какао-бобов, что на 4,3% ниже, чем в аналогичный период прошлого сезона. Общий объём производства в сезоне 2017-18 оценивается на уровне 700 тыс. тонн против 970 тыс. тонн в сезоне 2016-17. Промежуточный урожай оценивается на уровне 57,5 тыс. тонн. Экспорт какао-бобов какао-продуктов из Камеруна по состоянию на конец февраля 2018 г. снизился на 9,0% к уровню прошлого года до 209 тыс. тонн, в том числе в связи с административными проблемами.

В прошедший период цены на кофе сорта арабика в Нью-Йорке показали незначительное восстановление после резкого снижения в апреле 2018 г. В Бразилии начался сбор нового урожая кофе сезона 2018-19, который ожидается рекордно высоким, что оказывало сильное давление на рынок. Цены на кофе сорта робуста в Лондоне также показали прирост под влиянием снижения поставок из Вьетнама . По апрельской оценке ICO, мировое производство кофе в сезоне 2017-18 составит 159,7 млн мешков (1,2% к сезону 2016-17), а мировое потребление составит 159,9 млн мешков (1,3% к сезону 2016-17). Общее производство кофе сорта арабика оценивается на уровне 97,426 млн мешков, что на 4,6% ниже, чем в сезоне 2016-17. Производство кофе сорта робуста в сезоне 2017-18 вырастет на 12,1% до 62,237 млн мешков. Баланс мирового рынка кофе в сезоне 2017-18 пересмотрен в сторону небольшого дефицита в размере 254 тыс. мешков, а избыток в сезоне 2016-17 понижен до дефицита в 164 тыс. мешков. Переходящие запасы кофе в мире постепенно снижаются, но сортовая разница и предпочтения переработчиков оказывают давление на мировые цены.

По оценке Marex Spectron, дефицит на мировом рынке кофе в сезоне 2018-19 составит 5 млн мешков, что резко контрастирует с умеренными прогнозами остальных участников рынка. По предварительным предположениям Rabobank, сезон 2019-20 вновь может стать дефицитным в связи с неизбежностью роста потребления и слишком низкими ценами, негативно влияющими на производство. Экспорт кофе в мире за первые шесть месяцев сезона 2017-18 снизился на 0,6% в годовом выражении и составил 59,96 млн мешков, что связано в основном с падением экспорта из Бразилии. Мировой экспорт кофе сорта арабика составил 37,98 млн мешков (-1,4%), экспорт сорта робуста составил 21,99 млн мешков (+0,9%).

Сертифицированные запасы кофе на складах биржи ICE в прошедший период понизились на 1,7% в связи с подросшим спросом со стороны переработчиков. Запасы кофе на бирже ICE на конец апреля 2018 г. составили 2,26 млн мешков против 1,58 млн мешков на конец апреля 2017 г. Запасы кофе на бирже LIFFE на конец апреля 2018 г. составили 1,32 млн мешков против 2,87 млн мешков на конец апреля 2017 г. Запасы зеленого кофе в США , по данным GCA, на конец марта 2018 г. составили 6,567 млн мешков против 6,524 млн мешков на конец февраля 2018 г.

По оценке Rabobank, производство кофе в Бразилии в сезоне 2018-19 может составить 56,80 млн мешков, хотя многие игроки ожидают урожай более 60 млн мешков. Первые объёмы нового урожая должны начать появляться на складах в мае. Погодные условия оставались благоприятными для урожая сезона 2018-19, но слишком частые дожди затягивают созревание зёрен кофе. Таким образом, некоторые производители могут начать сбор урожая в середине мая, активизируя деятельность только в июне, в отличие от предыдущих лет, когда урожай начинался во второй половине апреля. При этом сбор кофе сорта робуста начался в апреле, а к началу мая было убрано 18-20% урожая. Экспорт кофе из Бразилии в апреле 2018 г. составил 1,443 млн мешков против 2,243 млн мешков в марте 2018 г. и 1,930 млн мешков в апреле 2017 г. Общий экспорт за 7 мес. сезона 2017-18 составил 16,5 млн мешков против 18,1 млн мешков в аналогичный период прошлого сезона. Поставки на экспорт останутся пониженными до начала поступления урожая кофе сезона 2018-19 на рынок в связи с рекордно низкими запасами кофе на внутреннем бразильском рынке. Общий экспорт кофе в сезоне 2018-19 оценивается на уровне 35 млн мешков при внутреннем потреблении в 22 млн мешков.