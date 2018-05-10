Транзитные перевозки контейнеров по сети ОАО РЖД в январе — апреле текущего года выросли на 26,5%

В январе — апреле 2018 года объем перевозок составил 1 млн 356,7 тыс. ДФЭ (+12,5% к уровню аналогичного периода прошлого года). Во внутреннем сообщении за 4 месяца отправлено 586,7 тыс. ДФЭ (+3,7%), в транзитном — 140 тыс. ДФЭ (+26,5%), в экспортном — 369,1 тыс. ДФЭ (+18,1%), в импортном — 260 тыс. ДФЭ (+19,9%).

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе — апреле выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6% и составили 900,1 тыс. ДФЭ (перевезено порядка 12,8 млн т грузов, +11,3%), в том числе:

* химикаты и сода — 153,4 тыс. ДФЭ (+6,8% к уровню января — апреля 2017 г.);

* бумага — 101,9 тыс. (+8,5%);

* лесные грузы — 111,3 тыс. (+32,6%);

* промышленные товары — 76 тыс. (+10,9%);

* метизы — 79,1 тыс. (+16,3%);

* автомобили — 69,8 тыс. (+35,9%);

* машины, станки, двигатели — 62,7 тыс. (+22,3%);

* цветные металлы — 35 тыс. (+0,5%);

* черные металлы — 37,2 тыс. (+20,9%);

* химические и минеральные удобрения — 19,7 тыс. (-4,9%);

* строительные — 25,9 тыс. (+9,7%).