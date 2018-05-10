Бумаги военных подрядчиков пошли на взлет 

В Америке несколько военных подрядчиков, чьи акции торгуются. Частично оборонный заказ выполняет компания Boeing, но это лишь часть ее бизнеса. Тем не менее после заявления Трампа ее бумаги подросли на пару процентов.
Среди компаний оборонного сектора самая крупная и наиболее диверсифицированная — Lockheed Martin, она производит, например, F-35 — истребители-бомбардировщики пятого поколения. За неделю ее акции выросли почти на 8%. Каким еще компаниям решение американского президента может принести выгоду? Вот что говорит начальник аналитического отдела ФГ БКС Максим Шеин:
Максим Шеин начальник аналитического отдела ФГ БКС «Прямо специализированные — это Northrop Grumman и компания Raytheon. Raytheon делает преимущественно ракеты: „Томагавки“ и так далее. И Lockheed Martin, и Northrop Grumman, и Raytheon в долгосрочном плане в той или иной степени являются бенефициарами увеличения расходов на оборонку. Если сравнивать портфель заказов, который у них сейчас, он примерно на 20-25% выше, чем он был последние пять лет. То есть количество военной продукции, которую они должны сделать, начиная от самолетов, радаров, ракет и систем контроля и организации военных действий — это мониторы, дроны, аппараты слежения, коммуникаций — на все периодически проводятся государственные тендеры».
После того, как в конце апреля Северная и Южная Корея «подружились», котировки упомянутых бумаг сильно просели, потеряли больше, чем по 10%, и стали восстанавливаться неделю назад. Собственно, тогда стали появляться реплики о возможном выходе США из ядерной сделки с Ираном. Однако сложно предположить, как долго продлится этот тренд, говорит управляющий активами международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.
Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций «Дональд Трамп же такой типаж — у него особая манера вести переговоры: выглядит как ультиматум, как шантаж, как угрозы, и он таким был всегда. Именно всегда так действовал, строил свои здания в Нью-Йорке, он так общался с администрацией всегда. Это его метод, он такой человек. Bloomberg провело исследование, по результатам которого пришло к выводу, что риторика Трампа, действия на рынке нефти, наиболее выгодны среди всех развивающихся рынков России».
Своим эксцентричным поведением Трампу удается подталкивать не только котировки определенных компаний, но и взвинчивать цены на нефть. От геополитической напряженности нефтяные котировки поднялись выше 77 долларов за баррель — совсем недавно этот уровень казался недосягаемым. Конечно, России выгоден такой рост. Выиграл тот, кто вовремя понял, куда будут направлены риски.