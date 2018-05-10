Бумаги военных подрядчиков пошли на взлет

В Америке несколько военных подрядчиков, чьи акции торгуются. Частично оборонный заказ выполняет компания Boeing , но это лишь часть ее бизнеса. Тем не менее после заявления Трампа ее бумаги подросли на пару процентов.

Среди компаний оборонного сектора самая крупная и наиболее диверсифицированная — Lockheed Martin, она производит, например, F-35 — истребители-бомбардировщики пятого поколения. За неделю ее акции выросли почти на 8%. Каким еще компаниям решение американского президента может принести выгоду? Вот что говорит начальник аналитического отдела ФГ БКС Максим Шеин

Максим Шеин начальник аналитического отдела ФГ БКС «Прямо специализированные — это Northrop Grumman и компания Raytheon. Raytheon делает преимущественно ракеты: „Томагавки“ и так далее. И Lockheed Martin, и Northrop Grumman, и Raytheon в долгосрочном плане в той или иной степени являются бенефициарами увеличения расходов на оборонку. Если сравнивать портфель заказов, который у них сейчас, он примерно на 20-25% выше, чем он был последние пять лет. То есть количество военной продукции, которую они должны сделать, начиная от самолетов, радаров, ракет и систем контроля и организации военных действий — это мониторы, дроны, аппараты слежения, коммуникаций — на все периодически проводятся государственные тендеры».

После того, как в конце апреля Северная и Южная Корея «подружились», котировки упомянутых бумаг сильно просели, потеряли больше, чем по 10%, и стали восстанавливаться неделю назад. Собственно, тогда стали появляться реплики о возможном выходе США из ядерной сделки с Ираном . Однако сложно предположить, как долго продлится этот тренд, говорит управляющий активами международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.

Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций « Дональд Трамп же такой типаж — у него особая манера вести переговоры: выглядит как ультиматум, как шантаж, как угрозы, и он таким был всегда. Именно всегда так действовал, строил свои здания в Нью-Йорке , он так общался с администрацией всегда. Это его метод, он такой человек. Bloomberg провело исследование, по результатам которого пришло к выводу, что риторика Трампа, действия на рынке нефти, наиболее выгодны среди всех развивающихся рынков России ».

Своим эксцентричным поведением Трампу удается подталкивать не только котировки определенных компаний, но и взвинчивать цены на нефть. От геополитической напряженности нефтяные котировки поднялись выше 77 долларов за баррель — совсем недавно этот уровень казался недосягаемым. Конечно, России выгоден такой рост. Выиграл тот, кто вовремя понял, куда будут направлены риски.