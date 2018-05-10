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Быть парковке: в Самаре выставили на торги участки напротив дворца спорта на Физкультурной 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Правительство Самарской области выставило на торги четыре земельных участка на улице Физкультурной. Все они расположены напротив дворца спорта авиационного завода. Площадь каждого — 1000 квадратных метров.
— Земельные участки предназначены для размещения временной автомобильной стоянки без укладки асфальтового покрытия, — говорится в объявлении мэрии. — Начальная цена каждого участка составляет 494350 рублей. Шаг аукциона составит 3% от этой суммы, то есть 14830 рублей.
Схема участков
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку до 4 июня в главное управление организации торгов Самарской области: улица Скляренко, 20 (кабинет 209).
Победители торгов получат участки в аренду на один год.
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