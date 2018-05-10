Быть парковке: в Самаре выставили на торги участки напротив дворца спорта на Физкультурной

Правительство Самарской области выставило на торги четыре земельных участка на улице Физкультурной. Все они расположены напротив дворца спорта авиационного завода. Площадь каждого — 1000 квадратных метров.

— Земельные участки предназначены для размещения временной автомобильной стоянки без укладки асфальтового покрытия, — говорится в объявлении мэрии. — Начальная цена каждого участка составляет 494350 рублей. Шаг аукциона составит 3% от этой суммы, то есть 14830 рублей.

Схема участков

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку до 4 июня в главное управление организации торгов Самарской области: улица Скляренко, 20 (кабинет 209).

Победители торгов получат участки в аренду на один год.