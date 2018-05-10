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Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают
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Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме «Магнита» 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.39 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,09% — до 6,32 доллара, "Лукойла" — на 1,75%, до 68,01 доллара, "Новатэка" — на 0,68%, до 126,15 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,22%, до 4,62 доллара, "Газпром нефти" — на 3,04%, до 25,45 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ росла на 1,31% — до 1,85 доллара, Сбербанка — на 2,26%, до 15,03 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 3,83% — до 22,38 доллара.
Бумаги "Норникеля" дорожали на 1,9% — до 17,32 доллара, "Северстали" — на 0,9%, до 15,68 доллара, НЛМК — на 1,61%, до 24,98 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" опускалась на 0,93% — до 19,17 доллара, "Ленты" — росла на 0,26% и составляла 5,82 доллара. Цена расписок АФК "Система" увеличивалась на 2,9% — до 3,48 доллара.
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